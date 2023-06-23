لوموند الفرنسية: التكيف المناخي يشكّل تحديًا للسياسيين
رأى تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن الانقسام اتسع بين دعاة حماية البيئة والداعمين بعد أن مثل سيناريو ارتفاع متوسط درجات الحرارة في فرنسا بنحو 4 درجات مئوية تحديا هائلا للسياسيين.
وترددت السلطات الفرنسية لعدة أشهر في مواجهة هذا الارتفاع وفقا للصحيفة الفرنسية، حيث استشار وزير التحول الإيكولوجي، كريستوف بيتشو العلماء، ولا سيما المؤلفين من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، (IPCC) وأرسل المعلومات من إداراته وتمت قراءة التقارير المهمة بعناية والمتعلقة بسياسات التكيف في مختلف البلدان، والتي تم تسليمها في كانون الأول 2022، ومن ثم كان عليه إقناع الإليزيه وقصر ماتينيون (مقر الحكومة) بوضع هذه البيانات في النقاش.
ولم يستبعد الوزير بيتتشو خطة فرضية الاحتباس الحراري التي تحتوي على أقل من 1.5 درجة مئوية (+ 2 درجة مئوية في فرنسا) في نهاية القرن إذا احترمت الدول اتفاقية باريس، وذلك في 23 أيار عند إطلاق مشاورات لإعداد الخطة الوطنية الثالثة للتكيف مع تغير المناخ.
وستشهد فرنسا ارتفاعًا في متوسط درجة الحرارة بنحو 4 درجات مئوية، و2.7 إلى 2.8 درجة مئوية على مستوى العالم.
وسلط بيتشو الضوء على السيناريو "الوسيط" للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، داعيا إلى التعامل بواقعية أكبر بعيدا عن التشاؤم.
وتغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ولمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس في 12 كانون الأول 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.