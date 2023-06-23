لوموند الفرنسية: التكيف المناخي يشكّل تحديًا للسياسيين

رأى تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن الانقسام اتسع بين دعاة حماية البيئة والداعمين بعد أن مثل سيناريو ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة في فرنسا بنحو 4 درجات مئوية تحديا هائلا للسياسيين.

وترددت السلطات الفرنسية لعدة أشهر في مواجهة هذا الارتفاع وفقا للصحيفة الفرنسية، حيث استشار وزير التحول الإيكولوجي، كريستوف بيتشو العلماء، ولا سيما المؤلفين من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، (IPCC) وأرسل المعلومات من إداراته وتمت قراءة التقارير المهمة بعناية والمتعلقة بسياسات التكيف في مختلف البلدان، والتي تم تسليمها في كانون الأول 2022، ومن ثم كان عليه إقناع الإليزيه وقصر ماتينيون (مقر الحكومة) بوضع هذه البيانات في النقاش.