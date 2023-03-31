أولى العواصف الرملية تضرب العراق وسط استنفار عام
ضربت العاصمة بغداد ومناطق أخرى في العراق اليوم الجمعة، أولى العواصف الرملية هذا العام، وسط حالة من الاستنفار العام في مختلف المؤسسات لمواجهة تبعات العواصف.
وقالت مصادر عراقية إن العاصفة الترابية ضربت مدن الأنبار وكربلاء وبابل وصلاح الدين وأربيل وديالى، متجهة نحو واسط، وبشكل أخف تسير نحو باقي المناطق.
وأفاد شهود عيان بأن سحابة برتقالية اللون، من التراب والغبار، غطت أجواء مناطق مختلفة في العراق.
وأكدت سلطة الطيران المدني، أن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي مازالت مستمرة مع توفر مدى رؤية مقبول حتى الآن رغم العاصفة الترابية، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وقال جهاد الديوان المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن "تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك والأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار العاصفة سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان "استنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار".
وقال ميثم الصافي مدير إعلام وزارة النقل لوكالة "فرانس برس" إن "الرحلات الجوية مستمرة حاليا".
من جهتها، توقعت "هيئة الأنواء العراقية" انحسار العاصفة الترابية التي تضرب حاليا عددا من مدن العراق اعتبارا من يوم السبت.
وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إن "من المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن بدءا من فجر يوم غد السبت، حيث تتجه العاصفة الترابية نحو المناطق الجنوبية للبلاد، وسبق أن نوهنا في تقريرنا الذي صدر الأربعاء الماضي إنه سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار".