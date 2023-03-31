أولى العواصف الرملية تضرب العراق وسط استنفار عام

ضربت العاصمة بغداد ومناطق أخرى في العراق اليوم الجمعة، أولى العواصف الرملية هذا العام، وسط حالة من الاستنفار العام في مختلف المؤسسات لمواجهة تبعات العواصف.

وقالت مصادر عراقية إن العاصفة الترابية ضربت مدن الأنبار وكربلاء وبابل وصلاح الدين وأربيل وديالى، متجهة نحو واسط، وبشكل أخف تسير نحو باقي المناطق.

وأفاد شهود عيان بأن سحابة برتقالية اللون، من التراب والغبار، غطت أجواء مناطق مختلفة في العراق.

وأكدت سلطة الطيران المدني، أن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي مازالت مستمرة مع توفر مدى رؤية مقبول حتى الآن رغم العاصفة الترابية، حسب وكالة الأنباء العراقية.