قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

لقي شخصان حتفهما وتشرّد أكثر من 4 آلاف آخرين جرّاء أمطار غزيرة تهطل في مناطق عدة بالبرازيل منذ أيام، حسبما قالت السلطات، الخميس.

في ولاية سانتا كاتارينا (جنوب)، تسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي، ولا يزال رجل إطفاء مفقودا.