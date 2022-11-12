السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم السبت إن المملكة ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.
وأضاف خلال لجنة نقاشية بخصوص مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر "تحدثنا مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وسنستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023".
وأشار إلى أن السعودية تعكف على إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الإنبعاثات.