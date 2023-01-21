وفاة 45 ألف شخص في إيران خلال عام بسبب تلوث الهواء

كشف رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء في إيران، محمد صادق حسنوند، السبت، عن تسبب تلوث الهواء في نحو 45 ألف حالة وفاة في البلاد خلال عام واحد.

وقال صادق حسنوند إن "حالة ونوعية هواء طهران ليست جيدة.. تركيز الملوثات في طهران حاليًا هو 6 أضعاف المسموح به"، مشيرا إلى دور وسائل النقل المتهالكة في زيادة معدلات التلوث.