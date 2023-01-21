وفاة 45 ألف شخص في إيران خلال عام بسبب تلوث الهواء
كشف رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء في إيران، محمد صادق حسنوند، السبت، عن تسبب تلوث الهواء في نحو 45 ألف حالة وفاة في البلاد خلال عام واحد.
وقال صادق حسنوند إن "حالة ونوعية هواء طهران ليست جيدة.. تركيز الملوثات في طهران حاليًا هو 6 أضعاف المسموح به"، مشيرا إلى دور وسائل النقل المتهالكة في زيادة معدلات التلوث.
وأوضح حسب ما نقل عنه موقع صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية، أن "هناك 300 ألف سيارة مستعملة في طهران أصبحت غير صالحة للاستخدام"، منوهًا بأنه "لأول مرة في تاريخ البلاد، شهدنا اتجاهًا لزيادة تركيز الملوثات، وزاد تركيز الجزيئات المعلقة أقل من 2.5 ميكرون ست مرات تقريبا".
وكشف المسؤول الإيراني أنه "بلغ انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في إيران عام 2021 نحو 750 مليون طن، وهو أعلى رقم بعد الصين وأمريكا والهند واليابان وروسيا".
وتابع: "هناك 45 ألف حالة وفاة في إيران بسبب تلوث الهواء، 7% منها لحديثي الولادة، فيما نحن نحث الشباب على الزواج لزيادة السكان".
وفي هذا السياق، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أنه بناءً على المعلومات المسجلة في محطات مراقبة جودة الهواء في طهران، بلغ عدد الأيام الملوثة في كانون الثاني يناير الجاري 19 يوما، منها 7 أيام في ظروف غير صحية للمجموعات الحساسة و12 يوما في ظروف غير صحية للجميع.
وأعلنت السلطات في طهران وعدد من المحافظات من بينها البرز وقزوين وأصفهان وكردستان تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات ليوم غد الأحد بسبب تلوث الهواء.
كما تظهر إحصائيات المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة مؤشر تلوث الهواء العالمي، أن اليوم السبت، كان الهواء في جميع مناطق طهران ملوثا وكان مستوى التلوث في معظم أنحاء المحافظة في الحالة الحمراء.
وخلال الأسابيع الماضية، في أعقاب نقص الغاز، تسبب احتراق الوقود في محطات توليد الكهرباء والصناعات في تلوث شديد للهواء.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية استمرار تلوث الهواء الشديد في المدن الكبرى في البلاد حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل. وتحتل إيران المرتبة السادسة في العالم من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.