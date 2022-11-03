تقرير: أنهار جليدية كثيرة ستختفي جراء أزمة المناخ

تؤثر أزمة المناخ المتفاقمة على كل منطقة من مناطق العالم تقريبًا، لكن ربما يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحًا لتأثيرها هو الأنهار الجليدية الشهيرة، التي تعد مصدرًا رئيسًا لإمدادات المياه العذبة على الكرة الأرضية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، في تقرير أصدرته أخيرًا، من أن الأنهار الجليدية تذوب بوتيرة سريعة في العقود الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 20٪ منذ عام 2000.

ووفقًا للتقرير، الذي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء، اكتشف باحثون في المنظمة أن عددًا كبيرًا من الأنهار الجليدية في أجمل الحدائق والمناطق المحمية على كوكب الأرض ستختفي بحلول العام 2050 سواء تباطأ الاحتباس الحراري أم لا.

على وشك الانقراض

ومن بين الأنهار الجليدية التي هي على وشك الانقراض، تلك الموجودة في اثنين من أكثر المتنزهات جاذبية وأكثرها شهرة في الولايات المتحدة، وهي حديقة يلوستون الوطنية، التي شهدت فيضانات غير مسبوقة في وقت سابق من هذا العام ، ومتنزه يوسمايت الوطني.

وأشار التقرير إلى أن القائمة تشمل أيضًا بعضًا من أكبر الأنهار الجليدية وأكثرها شهرة في آسيا الوسطى وأوروبا، بالإضافة إلى آخر الأنهار الجليدية المتبقية في أفريقيا، وبالتحديد جبل كينيا وجبل كليمنغارو.

وتسقط الأنهار الجليدية في مواقع التراث العالمي 58 مليار طن من الجليد كل عام، وهو ما يعادل الحجم الإجمالي للمياه المستخدمة سنويًا في فرنسا وإسبانيا مجتمعتين، وفقًا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأنهار الجليدية وحدها ساهمت بالفعل بما يقرب من 5٪ من ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم خلال العشرين عامًا الماضية.

وأوضحت الشبكة أن الدراسة الأخيرة توفر أول تقييم عالمي لكل من السيناريو الحالي والمستقبلي للأنهار الجليدية في مواقع التراث العالمي.

رسالة قوية

وقال مسؤول المشروع في وحدة التراث الطبيعي التابعة لليونسكو ومؤلف التقرير، تيلس ريساند: "يقدم هذا التقرير رسالة قوية جدًا بمعنى أن مواقع التراث العالمي هي أماكن مميزة ومهمة للغاية للإنسانية وبشكل خاص للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.. ويتزايد فقدان الجليد وتراجع الأنهار الجليدية بسرعة، لذا فإن هذا يبعث برسالة تنذر بالخطر".

ولفت إلى أنه فقط من خلال الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، يمكن إنقاذ الأنهار الجليدية في هذه المتنزهات، وهو هدف مناخي تقول التقارير الأخيرة إن العالم بعيد عن تحقيقه، خاصة بعد أن ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بالفعل بنحو 1.2 درجة منذ الثورة الصناعية.

وتغطي الأنهار الجليدية حوالي 10٪ من الأراضي، وتوفر إمدادات المياه العذبة للأسر والزراعة والصناعة في اتجاه مجرى النهر.

وفي ظل الظروف العادية، يستغرق تشكيلها بالكامل 1000 عام، إذ إنها تكتسب كل عام كتلة من خلال الثلج أو المطر، وتفقد كتلتها بالذوبان في الصيف.

مشكلة عالمية

وقالت الشبكة: "قد يبدو ذوبان الأنهار الجليدية مشكلة بعيدة، لكن ريسيندي قال إنها مشكلة عالمية خطيرة يمكن أن تضر بمجتمعات المصب بشدة"، مشيرة إلى الفيضانات الأخيرة القاتلة في باكستان، والتي تركت ما يقرب من ثلث البلاد مغمورًا بالماء.

بدوره، لاحظ عالم الجليد في "جامعة ليدز" البريطانية، توماس سلاتر، أن هذه الأنهار الجليدية تساهم بجزء صغير من ارتفاع مستوى سطح البحر مقارنة بكمية فقدان الجليد التي في القطب الجنوبي وغرينلاند.

وقال: "في حين أنه من المحزن أن نسمع أن بعض هذه الأنهار الجليدية يمكن أن تضيع، إلا أننا يجب أن نأمل بحقيقة أن تقليل الانبعاثات يمكن أن ينقذ الغالبية منها، ويسهم بتجنب تعطيل إمدادات المياه لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".