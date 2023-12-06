أبعد بكثير مما تتصور.. كيف تضر الهواتف الذكية بالبيئة وتغير المناخ؟

انبعاثات ناتجة عن تصنيع الهواتف

يساهم الهاتف الذكي في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ طوال دورة حياته، بدءًا من الإنتاج وحتى التخلص منه.

ويتم إنشاء 80% من البصمة الكربونية للهاتف الذكي أثناء عملية الإنتاج، علماً أن المواد الخام اللازمة لإنتاج هاتف ذكي، بما في ذلك الألومنيوم والكوبالت والنحاس والذهب والبلاديوم والبلاتين والفضة والتنتالوم والقصدير والتنغستن والليثيوم وغير ذلك من المعادن الثقيلة، تتطلب تعديناً يستخدم الكثير من الطاقة، ما يتسبب بتلوث بيئي كبير بسبب حرق كميات هائلة من الوقود الأحفوري. وكل ذلك قبل أن يبدأ الهاتف الذكي حياته.

كما يتم إنتاج البطاريات، والدوائر المتكاملة، مكبرات الصوت، الشاشات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية، جنباً إلى جنب مع كل المكونات الأخرى التي تدخل في تصنيعها، بكميات كبيرة، ما يخلق آثاراً كربونية، وانبعاثات حرارية، وتلوثاً بيئياً كبيراً.

وفي سياق متصل، تؤدي ترقية هواتفنا الذكية بشكل متكرر لإصدارات جديدة إلى إنشاء كمية هائلة من النفايات الإلكترونية المادية، إذ قُدر وزن هذا الرقم بأكثر من 50 مليون طن، ما يشكل حوالي 10% من النفايات الإلكترونية العالمية.