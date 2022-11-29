من أجل حياة أطول.. ازرعوا الأشجار

لا شك أن العيش في حي تنمو وتتكاثر فيه الأشجار باستمرار سيساعد على إطالة متوسط العمر المتوقع لسكانه، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة.

نحن نعلم فوائد البستنة، ونعلم أن التواصل المنتظم مع الطبيعة مفيد للصحة الجسدية والعقلية، وهكذا فإن المنطقة التي تستفيد من سياسة "إحياء المناطق الخضراء" طويلة الأجل سيكون لها أيضًا مزايا مماثلة، ولكن مع تأثير أكثر وقعًا، إذ إنها ستعزز متوسط العمر المتوقع لسكانها على الأقل، وفق الأبحاث التي أجريت في الولايات المتحدة.

ونُشرت الدراسة الأمريكية في مجلة البيئة الدولية، وشارك في قيادتها معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، وتستند الدراسة إلى البحوث العلمية التي تربط بين التفاعل مع الطبيعة وتقلص معدل الوفيات.

وحسب تقرير نشره موقع doctissimo، أمس الاثنين، استند هذا البحث إلى عمل المنظمة الأمريكية غير الحكومية Friends of Trees التي زرعت 49246 شجرة في شوارع بورتلاند، وهي مدينة تقع في ولاية أوريغون، بين عامي 1990 و2019.

لقد فحص فريق البحث عدد الأشجار المزروعة في منطقة محددة (يبلغ عدد سكانها حوالي 4000 نسمة) على مدى الأعوام الخمسة أو العشرة أو الخمسة عشر الماضية، ثم ربط الفريق هذه المعلومات بالوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي أو لأسباب غير عرضية في المنطقة نفسها، بالاعتماد على بيانات سجل هيئة الصحة في ولاية أوريغون.

وأظهرت النتائج أنه في الأحياء التي زرع فيها المزيد من الأشجار كانت معدلات الوفيات (الوفيات لكل 100000 شخص) أقل.