انطلاق قمة المناخ كوب 27 في مصر

انطلقت قمة المناخ كوب 27، الأحد، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

وتعقد القمة على مدى 13 يومًا، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب "رويترز"، فإنه بعد افتتاح القمة، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين، ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حين يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وينبغي خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول العام 2030، في محاولة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحًا، والذي تم التوصل إليه في العام 2015.

لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة على اتفاق باريس في حال احترامها ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10%؛ ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.