مصدرها أفريقيا.. حالة جوية "استثنائية" في الأردن تتسبب بأضرار بشرية ومادية

شهدت مناطق مختلفة في الأردن بما فيها العاصمة عمّان، أجواء استثنائية نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من العام، ترافقت مع تساقط كثيف للبرد وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل، مقاطع فيديو وصورًا ترصد ما خلفته عاصفة بردية من أضرار في العاصمة عمان، فيما رصدت مقاطع أخرى هطولًا غزيرًا للأمطار الرعدية، وجريان الأودية والسيول في العديد من مناطق المملكة.

وتسببت هذه الأجواء بوفاة شخص وفقدان طفل ومحاصرة آخرين بالسيول، إلى جانب أضرار مادية.