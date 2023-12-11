ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد منشآت النفايات الخطرة على طول الساحل الأمريكي

يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن التغير المناخي، البنية التحتية لإدارة ومعالجة النفايات الخطرة على طول السواحل الأمريكية، وفق تقرير صدر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) في وقت سابق من العام الجاري، أورده موقع "إكيوس".

وقال الموقع الأمريكي في تقرير إن خطورة ذلك تكمن في أن ما يقرب من 1.6 مليون طن من النفايات الخطرة، تم تخزينها في المنشآت التي ستكون في خطر إذا ارتفعت مستويات سطح البحر بواقع خمسة أقدام أو أكثر، مقارنة بما كانت عليه عام 2000.

وأشار إلى دراسة تحليلية أجرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والتي أفادت بأنه إذا لم يتم تقليل الانبعاثات بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة، فسوف تشهد السواحل الأمريكية زيادة في مستويات سطح البحر تتراوح من 3.5 قدم إلى 7 أقدام بحلول نهاية القرن الحالي.

كما أشار الموقع إلى أن النفايات الخطرة يتم تخزينها مؤقتًا، ومن ثم معالجتها أو التخلص منها في محطات تعرف باسم مرافق المعالجة والتخزين والتخلص (TSDFs)، لافتًا إلى أن النفايات تأتي من مئات المواقع الصناعية، وتشتمل على مواد صلبة وسائلة وغازية.