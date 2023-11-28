الاحتباس الحراري يفاقم مخاطر الأمطار الطوفانية

حذّرت دراسة حديثة من أنّ فترات هطول الأمطار الغزيرة التي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات كارثية، أصبحت أكثر تواترا وشدة مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل غير مسبوق وبوتيرة أكثر مما كان متوقعا.

وتشير الدراسة التي نشر تفاصيلها موقع تلفزيون "أوروبا 1" الفرنسي، الإثنين، إلى أن نوبات الأمطار الغزيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات كارثية، أصبحت أكثر تكرارا وشدة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، أكثر مما كان متوقعا حتى الآن.

وحسب الموقع فإنّه "للتنبؤ بعواقب تغير المناخ، يستخدم العلماء النماذج المناخية، لكن وفقا لهذه الدراسة الجديدة، فقد قلل العلماء من تقديرات الزيادة في هطول الأمطار الشديد، وأن العواقب يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما كنا نعتقد".

ووفقا لأندرس ليفرمان، الباحث في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ فإنّ "الأمطار الغزيرة ستكون أكثر غزارة وأكثر تواترا، ويجب على الجميع أن يستعد لها"، مشددا على أن "الخبر السار هو أن هذا يجعل من السهل التنبؤ بمستقبل هطول الأمطار الغزيرة، والأخبار السيئة هي أن الأمر سوف يزداد سوءا إذا تواصلت ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال انبعاث الغازات الدفيئة بنفس الوتيرة".