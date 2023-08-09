أمطار وبرق ورعد.. المنطقة ستتأثر بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ
أفاد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بأن الأيام المقبلة ستشهد تأثر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ.
وأوضح المرصد، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدولة ستشهد خلال الأيام المقبلة تكوّن السحب الركامية المحلية الممطرة نتيجة هذه الحالة الجوية.
وستشهد أجواء الإمارات تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.
وذكر المركز أن هناك فرصة تكوّن سحب ركامية خلال تلك الفترة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة.
ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.
وكانت أقل درجة حرارة قد سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.4 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي.