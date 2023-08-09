أمطار وبرق ورعد.. المنطقة ستتأثر بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ

وذكر المركز أن هناك فرصة تكوّن سحب ركامية خلال تلك الفترة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

وكانت أقل درجة حرارة قد سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.4 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي.