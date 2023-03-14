دراسة: لاهور الباكستانية أكثر مدن العالم تلوثًا وتشاد الأسوأ بين الدول

وتوصي منظمة الصحة العالمية أن يكون الحد الأقصى لمستوى تركيز جزيئات (ب.إم.2.5) هو خمسة ميكروغرامات لكل متر مكعب.

وبلغ متوسط معدل التركيز في تشاد 89.7 ، بينما بلغ 80.1 في العراق، الذي أصبح ثاني أكثر الدول تلوثًا.

وحلت باكستان، التي جاءت اثنتان من مدنها في قائمة المدن الخمسة الأكثر تلوثًا، في المركز الثالث بمعدل 70.9، وتبعتها البحرين بمعدل 66.6.

وتحسنت جودة الهواء في بنغلادش مقارنة بعام 2021 الذي صُنفت فيه الدولة الأكثر تلوثًا في العالم، وجاءت في المركز الخامس في أحدث تقرير، وانخفض معدل تركيز الجزيئات فيها إلى 65.8 من 76.9.

ورغم وجود بعض المدن الأكثر تلوثًا في العالم بالهند، حلت الدولة الآسيوية في المركز الثامن بمعدل جزئيات بلغ 53.3.

وقال التقرير إن شخصًا من بين كل عشرة أشخاص يعيش في منطقة يشكل فيها تلوث الهواء خطرًا يهدد الصحة.