10 أفلام تحكي عن التغيير المناخي
قد ينظر البعض إلى برامج التوعية بمشاكل التغيير المناخي على أنها مُمِلّة، وغير قابلة للفهم، وربما تكون مثيرة للقلق، لكن معالجة هذه القضايا دراميًّا ستُسهِّل الموضوع كثيرًا، وتُقدِّم نصائح وتصوِّر المخاطر وتدعو إلى الالتزام باحترام البيئة والمناخ والطبيعة، وكل ذلك في إطار من المتعة والتسلية.
وفي هذا المقال سنقدم مجموعة من أبرز الأفلام الدرامية والوثائقية التي تناولت التغير المناخي:
اليوم بعد الغد The Day After Tomorrow
يحاول جاك خبير المناخ معرفة وسيلة لإنقاذ العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري المفاجئ، بعدما أشارت أبحاثه إلى إمكانية حدوث عاصفة عملاقة ستؤدي إلى أمور كارثية، ولذلك يسعى أن يصل لابنه الصغير في نيويورك، التي تحولت إلى مدينة يكسوها الجليد.
أُنتج الفيلم العام 2004، من ﺇﺧﺮاﺝ رولاند إيمريش، وﺗﺄﻟيفه بمشاركة جيفري ناخمانوف، وبطولة جيك جيلنهال، إيان هولم، إيمي روسوم، سيلا وارد، داش مهوك، كينيث ويلش.
ثاقب الثلج Snowpiercer
بعد إجراء تجربة فاشلة من أجل التصدي للاحتباس الحراري يحدث عصر جليدي يقضي على الحياة في كوكب الأرض إلا بعض الناجين، الذين يتخذون من قطار ضخم ثاقب للثلوج مكانًا للنجاة. تعيش الصفوة في مقدمة القطار، أما الفقراء فيعيشون في ذيله، لكن بعد مرور 17 عامًا يقوم سكان الذيل بسلسلة جديدة من التمرد بقيادة كيرتس "كريس أيفانز"، يُحرر المتمردون سجينًا يُدعى نامجونج "كانج هو سونج"، خبير ببوابات القطار، ولذلك يتحد معهم لتبدأ ثورة جديدة.
تم إنتاج الفيلم العام 2013، من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون هو، ومن تأليفه مع جاك لوب، وبطولة كريس إيفانز، تيلدا سوينتون، جون هيرت، جيمي بيل، إد هاريس، أليسون بيل.
عالم الماء Waterworld
في المستقبل تذوب قمم القطبين الجليديين، ما أدى إلى غرق اليابسة بالكامل، الأمر الذي دمر الحضارة البشرية وتسبب في غرقها أسفل الماء، ليبقى منها مجموعات البحارة التي تعيش على السفن والتي قاموا ببنائها لتقايض السلع مع بعضها البعض، وتنهب ما تبقى من آثار الحضارة السابقة.
تعيش مجتمعات البشر المتبقية في الجرز المرجانية، بينما ينتقل القراصنة عبر العالم في سفنهم بحثًا عن الجزيرة الأسطورية للأرض الجافة.
أنُتج الفيلم العام 1995، من ﺇﺧﺮاﺝ كيفن رينولدز، ﺗﺄﻟﻴﻒ ديفيد توهي، وبطولة كيفن كوستنر، جاك بلاك، جين تريبلهورن، دينيس هوبر، جاك كيلر، زاكيس موكاي.
لا تتنظر للأعلى Don’t Look up
يروي الفيلم قصة أستاذ في العلوم وطالبه الأصغر اللذين يكتشفان مذنبًا يقترب بسرعة من الأرض، ومن المحتمل أن يدمرها. يحتاجان معًا إلى إقناع الحكومة وكذلك الجمهور بالتهديد الوجودي والعواقب الكارثية التي قد تترتب على الإنسانية، ومع ذلك تبقى المهمة أصعب مما يعتقدون، لذا يكافحان لاختراق جنون الشبكات الاجتماعية والتقاعس السياسي وقلة اهتمام وسائل الإعلام.
اعتبر النقاد الفيلم بمثابة تذكير بأن السياسيين لا يفعلون ما يكفي، وإذا لم يتصرفوا بسرعة فسيكون الوقت قد داهمهم لإنقاذ كوكبنا.
أنتج هذا الفيلم العام 2021 من إخراج آدم مكاي، وكتابته مع دافيد سيروتا، بطولة: ليوناردو دي كابريو، جينفر لورانس، ميريل ستريب.
قبل الطوفان Before the Flood
يأخذ الفيلم الوثائقي المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ويعرض روايات مؤثرة عن كيفية تأثر مختلف أصحاب المصلحة بتغير المناخ من خلال إزالة الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، والأنشطة البشرية الأخرى.
يدعو هذا الفيلم قادة العالم إلى الكفاح من أجل مستقبل أكثر استدامة وتسليح المشاهدين بحلول يمكنهم تنفيذها في حياتهم، من تقليل استهلاك اللحوم إلى التصويت للقادة الذين سيبدأون تغييرًا بيئيًّا إيجابيًا.
تم إنتاج الفيلم العام 2016 بإخراج فيشر ستيفينس وبطولة ليوناردو ديكابريو مع جيمس بيكر وبيرت راتنر وغيرهم.
2040
بدلًا من التركيز على إلحاح المشكلات، يتجه الفيلم الوثائقي الأسترالي نحو الحلول قصة أب أسترالي يتخيل كيف يمكن أن تكون الحياة لابنته البالغة من العمر أربع سنوات في المستقبل. كما يسلط الشريط الضوء على الإنجازات التكنولوجية والبدائل الإبداعية لمواجهة تحديات تغير المناخ كالطاقة المتجددة والممارسات الزراعية الناجحة والاستخدام المتنوع للأعشاب البحرية لمكافحة مشكلة انعدام الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق.
إنتاج العام 2019 وأخرجه دامون جامو، وظهر فيه لقاءات مع بول هوكين، كيت راوث، طوني سيبا، وغيرهم.
الحياة على كوكبنا A Life on Our Planet
يوضح ديفيد أتينبورو من خلال حياته المهنية التي استمرت 60 عامًا التغييرات المدمرة التي مر بها كوكبنا، ويقدم بعض التوقعات القاتمة جدًا للمستقبل إذا استمرت البشرية في مسارها الحالي، بما في ذلك الانقراض الجماعي وارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية والذي سيجعل أجزاء كبيرة من الأرض غير صالحة للسكن. وفي الشريط إدانة لمعاملة البشر عالم الطبيعة، وحديث عن حلول مكافحة أزمة المناخ.
أنتج العام 2020 بكاميرا أليستير فوذيرجيل، وجوناثان هوجز، وكيث سكولي، ومن نجومه ديفيد أتينبورو وماكس هوفس.
حقيقة مزعجة The Inconvenient Truth
يسعى الفيلم لتثقيف الناس حول ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك ضمن حفلة موسيقية لحملة نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور في العام 2000.
وعبر الرسوم البيانية التفصيلية والمخططات الانسيابية والمرئيات، يجمع الشريط الحكايات الشخصية من مثل التعليم الجامعي لجور مع خبير مناخ، ليختتم بالتأكيد على أن "كل واحد منا هو سبب للاحتباس الحراري، لكن الحلول في أيدينا".
أفاتار Avatar
عندما يكتشف البشر القمر الفريد باندورا الذي يحتوي على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور، لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تتمتع بحب جارف لكوكبها وطبيعته المدهشة، لذا عندما تبدأ الدفاع عن كوكبها، ينضم إليها بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.
تم إنتاج الفيلم العام 2009، من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف جيمس كاميرون، وبطولة زوي سالدانا، سام ورثينجتون، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجيز، جيوفاني ربيسي، ستيفن لانج.
التلاعب بالطقس معك Weathering with You
يحكي الفيلم قصة فتى هارب من حياته كطالب في المدرسة الثانوية، وحينما يصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو يتقابل مع فتاة غامضة بإمكانها التحكم والتلاعب بالطقس.
أنُتج الفيلم العام 2019، من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ماكوتو شينكاي، وبطولة كتارو دياجو، أليسون بري، شون أوجوري، يوكي كاجي، ريز أحمد، دينو أندرادي.