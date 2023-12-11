10 أفلام تحكي عن التغيير المناخي

قد ينظر البعض إلى برامج التوعية بمشاكل التغيير المناخي على أنها مُمِلّة، وغير قابلة للفهم، وربما تكون مثيرة للقلق، لكن معالجة هذه القضايا دراميًّا ستُسهِّل الموضوع كثيرًا، وتُقدِّم نصائح وتصوِّر المخاطر وتدعو إلى الالتزام باحترام البيئة والمناخ والطبيعة، وكل ذلك في إطار من المتعة والتسلية.

وفي هذا المقال سنقدم مجموعة من أبرز الأفلام الدرامية والوثائقية التي تناولت التغير المناخي:

اليوم بعد الغد The Day After Tomorrow

يحاول جاك خبير المناخ معرفة وسيلة لإنقاذ العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري المفاجئ، بعدما أشارت أبحاثه إلى إمكانية حدوث عاصفة عملاقة ستؤدي إلى أمور كارثية، ولذلك يسعى أن يصل لابنه الصغير في نيويورك، التي تحولت إلى مدينة يكسوها الجليد.

أُنتج الفيلم العام 2004، من ﺇﺧﺮاﺝ رولاند إيمريش، وﺗﺄﻟيفه بمشاركة جيفري ناخمانوف، وبطولة جيك جيلنهال، إيان هولم، إيمي روسوم، سيلا وارد، داش مهوك، كينيث ويلش.