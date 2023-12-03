كيف تسهم مصر في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي؟

اعتماد الطاقات النظيفة

حققت مصر مكاسب عدة من استضافة قمة المناخ COP 27، إذ عقدت شراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وآخرها مع المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، وشراكة مع أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي المصري، الذي يُمثل بديلًا أكثر نظافة للطاقة من مصادر الطاقة الأخرى، وفق تقدير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، الدكتورة نهى سمير.

وأضافت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مصر تبنّت العديد من المبادرات، من أبرزها السياحة الخضراء والاعتماد على الهيدروجين الأخضر، وخفض البصمة الكربونية"، مشيرة إلى أن "الدولة تكثف جهودها على مستوى الجامعات لزيادة الوعي لدى الشباب بخطورة تغير المناخ".

وتستهدف مصر إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030، ومن المقرر أن تصل الإنتاجية إلى 5.8 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2024، منها 3.8 مليون طن للتصدير، ما يُمثّل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، وفق الدكتورة نهى سمير.

وتعتزم الحكومة المصرية تمويل دراسة إستراتيجية تطوير الهيدروجين الأخضر في البلاد، من خلال منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ووقّعت الحكومة اتفاقيات مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون في هذا المجال، وتعمل على إعداد كوادر متخصصة في الهيدروجين الأخضر من خلال تقديم منح تدريبية.

واتخذت الدولة العديد من الإجراءات والخطوات للحد من التلوث، خصوصًا في مجال النقل الذكي والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مثل: القطار الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل، بالإضافة إلى التوسع في وسائل النقل الجماعي وإعادة هيكلة الطرق، ونقل الكثافات المرورية العالية من داخل المدن إلى خارجها، وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف معدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

مسؤولية مشتركة

يشير الخبير البيئي المصري، الدكتور عبدالمسيح سمعان، إلى أهمية قضية التمويل، معتبرًا أنها تُمثّل أولوية قصوى، خصوصًا أن "الدول المتقدمة ذات الإمكانات الكبيرة هي السبب الرئيس في معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في ظل مساهمتها بما يزيد على 90% من الانبعاثات الكربونية".

ويلفت، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "صندوق الخسائر والأضرار يُعد أحد أهم إنجازات قمة المناخ COP27، إذ يوفر فرصة للدول المتقدمة لتعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها نتيجة لتغير المناخ".

وتحتاج الدول النامية إلى ما يزيد على 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2022.

وتبذل مصر جهودًا كبيرة للحد من الانبعاثات، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات، مثل: مبادرة "اتحضر للأخضر" الخاصة باستخدام الطاقة واستهلاك المياه وإدارة المخلفات، ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: محطة بنبان بأسوان، ومحطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، حيث أظهرت مؤشرات محطات رصد التلوث انخفاضًا في مستويات التلوث مقارنة بفترات سابقة، وفق تقدير سمعان.

ومن جانبه، يشير خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل المصري، الدكتور مدحت نافع، إلى أنه "رغم رصد ثلاثة تريليونات دولار كاحتياجات لمواجهة التغير المناخي حتى عام 2030، تُعدُّ مساهمات الدول حتى الآن ضئيلة جدًّا".

وأضاف نافع، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ قمة COP 21 حتى الآن، لم يُحرَز إلا تقدم ضئيل في قضية المناخ على مستوى العالم، ولم يتحقق من متطلبات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي صدرت عام 2015 على خلفية اتفاقية باريس للمناخ، إلا أمور طفيفة".

ووفق تقدير الخبير المصري، يجمع صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المناخية، الذي أُنشئ خلال قمة المناخ COP27، تبرعات متواضعة للغاية، ولا تلبي احتياجات الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، وتمويل التحول الاقتصادي الأخضر.