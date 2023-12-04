دول عربية تستخدم طائرات دون طيار لمواجهة التغير المناخي

يعتمد المزارعون في بعض الدول المغاربية طائرات دون طيار لمكافحة تأثيرات تغير المناخ، ويلجأ المزارعون بشكل متزايد إلى استخدام التكنولوجيا الزراعية للحدّ من تداعيات هذه الظاهرة.

وفي مزارع البرتقال بمحافظة نابل شمال شرق تونس تحلّق طائرة سوداء من دون طيار، مجهزة بكاميرا متعددة العدسات وأجهزة استشعار، ويستخدمها المزارعون التونسيون لمساعدتهم على التكيف مع سنوات الجفاف والظروف الجوية المتقلبة الناجمة عن تغير المناخ، حسبما ذكر موقع "أفريكا نيوز" الإخباري الفرنسي.

ونقل الموقع عن المزارع ياسين القرقوري: "لم تعد الفصول كما كانت، حيث كنا نعرف بالضبط ما يجب القيام به"، وأشار إلى أن درجات الحرارة تبدأ الآن في الارتفاع في وقت مبكر من مايو من العام مثلاً أو هطل أمطار صيفية غير عادية في أغسطس.

ويستأجر المزارع التونسي طائرة دون طيار من شركة "روبوكار" الناشئة لمسح الأشجار عبر الجوّ وتقييم مستويات الترطيب وجودة التربة والصحة العامة لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها، وعلّق قائلا إنّ "التكنولوجيا تعطينا معلومات حول كمية المياه التي يحتاجها كل نبات، لا أكثر ولا أقل".

ووفقا لتقرير "أفريكا نيوز" فإن استخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة يتزايد على مستوى العالم، بما في ذلك في شمال أفريقيا، حيث تصنف البلدان من بين 33 دولة الأكثر تضرراً من الإجهاد المائي، وفقا لمعهد الموارد العالمية.

وتمثّل "روبوكار" التي توظف حوالي عشرة أشخاص الشركة الوحيدة في تونس، وفقاً لمؤسستها إيمان هبيري (35 عاماً)، التي تستخدم طائرات دون طيار لمساعدة المزارعين على مكافحة آثار تغير المناخ وخفض التكاليف وخسائر المحاصيل واستهلاك المياه.

وقالت إيمان الهبيري لوكالة "فرانس برس" بينما كانت تراقب مسار الطائرة دون طيار على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بها، إن "استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي أصبح أمراً لا مفر منه".

وتُدرك ابنة المزارعين وسيدة الأعمال جيداً حدود الأساليب الزراعية الحالية.