الجفاف يكلّف أهوار العراق هجرة 80% من سكانها ونفوق آلاف رؤوس الماشية

وللعراق 3 أهوار رئيسية هي "الحَمّار" و"الفرات" في المناطق الجنوبية الممتدة من منطقة العمارة إلى محافظة البصرة، وصولاً إلى مقربة من مصبّ نهرَي الفرات ودجلة في مياه الخليج، إضافة هور "الحويزة" الذي يقع قرب الحدود العراقية مع إيران.

وتشير إحصائيات المديرية العامة للسدود العراقية، إلى أن "الأمطار تشكّل ما نسبته 30% من الموارد المائية للعراق، في حين إن مياه الأنهار القادمة من إيران وتركيا تشكل 70% منها"، ما يعني أن بإمكان هاتين الدولتين التحكم في مناسيب المياه الوافدة إلى الأراضي العراقية.

من جانبها، ذكرت منظمة "الجبايش" المعنية بالبيئة والسياحة، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، أن "جفاف الأهوار تسبب بهجرة أكثر من 80% من سكانها، داخلياً أو إلى محافظات أخرى، ولم تعد إلا نسبة قليلة منهم إلى مناطق سكناهم الأصلية لاحقاً، فضلاً عن نفوق ما يقارب 5 آلاف رأس من الماشية خلال العام 2022 فقط، إلى جانب فقدان كميات كبيرة من الأسماك".