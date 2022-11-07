محمد بن زايد: العالم يواجه تحديات معقدة ومعالجتها تتطلب تعاونا دوليا

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، في مستهل قمة "كوب27" للمناخ في مصر، أن العالم يواجه تحديات معقدة، مشددًا على أن معالجتها تتطلب عملًا مشتركًا وتعاونًا دوليًا.

ودعا الشيخ محمد بن زايد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إلى "توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته والتي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء".

وقال إن "مستقبل الأجيال القادمة يعتمد على القرارات والإجراءات والخطوات التي نتخذها اليوم"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف: "نجتمع في وقتٍ حرجٍ لكوكبنا، فعالمنا يواجه العديد من التحديات، ومن أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم".

وتابع: "وبما أننا لا نملك إلا أرضًا واحدة فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التَحدي من خلال العملِ المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلولِ وتنويع الاقتصاد".

وأكد "التزام دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات"، موضحًا أن "النفط والغاز في الدولة يعد من بين الأقل كثافة في الكربون على مستوى العالم، وأن العمل مستمر على خفض الانبعاثات في هذا القطاع الحيوي".

وأشار إلى أن قمة "كوب28" المقرر عقدها العام المقبل في مدينة "إكسبو دبي"، ستشمل "إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس في المناخ".

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات "تعتبر مزودًا مسؤولًا للطاقة وستستمر في هذا الدور ما دام العالم في حاجة إلى النفط والغاز".

واختتم الرئيس الإماراتي كلمته، بتوجيه دعوة إلى "الجميع في العالم للتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشر في كل مكان".