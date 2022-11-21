12 قتيلا على الأقل في زلزال بإندونيسيا

قال مسؤول محلي إن أكثر من 12 شخصًا قتلوا في زلزال بلغت قوته 5.6 درجة هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا اليوم الاثنين.

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة مترو تي.في الإخبارية إن ما يصل إلى 20 شخصًا لقوا حتفهم في مستشفى واحد في المنطقة.

وأعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في وقت سابق أن زلزالا قوته 5.6 درجة هز العاصمة جاكرتا، اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة إن "مركز الزلزال كان جزيرة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات"، بما يعني أن ليس هناك ما يدعو للقلق من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال شهود من وكالة "رويترز" إن البعض أخلوا مكاتبهم في حي الأعمال المركزي في جاكرتا، بينما قال آخرون إنهم شعروا بالبنايات وهي تهتز ورأوا قطعا من الأثاث تتحرك بسبب الزلزال.