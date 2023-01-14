سلطان الجابر: الإمارات تريد أن يركز "كوب28" على النتائج العملية واحتواء الجميع‎‎

أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي اليوم السبت، أن الإمارات تريد أن يركز مؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه هذا العام على النتائج العملية و"احتواء الجميع" وأن يمد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب في العالم، مشددا على أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي.

وقال الجابر، وهو المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، في أول كلمة له منذ تعيينه رئيسا لمؤتمر "كوب28"، أمام منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، إن "الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي"، مبرزا "الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس".

ودعا الجابر إلى "توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة" وغيرها. مضيفا أن "هناك حاجة لتحول عادل يشمل الجميع، لأن نمو الكربون المنخفض هو المستقبل".