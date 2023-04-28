موجة حر شديدة تضرب إسبانيا مبكرا بسبب التغير المناخي
تشهد إسبانيا موجة حر غير عادية هذا العام، بلغت ذروتها اعتبارا من يوم أمس الخميس، حيث بلغت درجة الحرارة 38.7 درجة، وهي درجة قياسية على الإطلاق تسجل في شهر أبريل، الأمر الذي يقلق السلطات في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا.
وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية، يقدر المتنبئون أن تبلغ موجة الحر هذه ذروتها اليوم الجمعة، لتصل إلى 40 درجة، وهي درجة قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو.
وقالت إن درجات الحرارة ارتفعت في إسبانيا هذا الأسبوع بأكثر من 10 درجات عن المتوسط لهذا الموسم.
وقال المتحدث باسم خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية، كايتانو توريس، إن "درجات الحرارة غير طبيعية هذا العام، وهي خارجة عن السيطرة حقًا".
ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، نتجت موجة الحر هذه عن الهواء الحار والجاف الذي وصل من شمال أفريقيا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.
وقال روبين ديل كامبو، المتحدث باسم مكتب التنبؤ الوطني AEMET، إن "درجات الحرارة التي تم قياسها في الأيام الأخيرة، تقاس عادة في الصيف، وهي مرتفعة بشكل غير عادي في هذا الوقت من العام.
وأضاف أنه "على الرغم من أنه يجب دراسة كل حالة على حدة، إلا أنه يبدو أن موجة الحر الحالية جزء من عواقب أزمة التغير المناخي.
ووفقًا له "يعتبر شهر أبريل الجاري أكثر سخونة في إسبانيا على الإطلاق".
وتابع "من المفترض أن ترتفع درجات الحرارة غدًا في قرطبة وإشبيلية إلى 39 درجة. وبالتالي سوف تؤدي موجة الحر إلى تفاقم الجفاف الذي تعاني منه المنطقة، حيث ستجف خزانات المياه، ووفقًا للحكومة الإسبانية، يعتمد حوالي 80 ألف مواطن على شاحنات توزيع المياه".
وحذرت السلطات الإسبانية من موجة حرائق الغابات، وأعلنت عن اتخاذ تدابير لحماية المواطنين من الحرارة الشديدة، مثل تغيير الجدول الزمني لدوام المدارس في العاصمة مدريد، وزيادة عدد القطارات في مترو أنفاق مدريد، لمنع الركاب من الانتظار لفترة طويلة على الأرصفة، بالإضافة إلى فتح المسابح العامة في وقت أبكر من المعتاد.
يذكر أن البرتغال، جارة إسبانيا في شبه الجزيرة الأيبيرية، عانت أيضا من حرارة شديدة هذا الأسبوع. وقدر المتنبئون أن درجات الحرارة في مدينة إيفورا في جنوب البلاد ستصل اليوم الجمعة إلى 36 درجة، وهو رقم لم يُسجل في أبريل في البرتغال منذ العام 1945. وفي العاصمة لشبونة، ارتفعت درجات الحرارة إلى 32 درجة.