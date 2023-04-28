موجة حر شديدة تضرب إسبانيا مبكرا بسبب التغير المناخي

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية، يقدر المتنبئون أن تبلغ موجة الحر هذه ذروتها اليوم الجمعة، لتصل إلى 40 درجة، وهي درجة قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو.

وقالت إن درجات الحرارة ارتفعت في إسبانيا هذا الأسبوع بأكثر من 10 درجات عن المتوسط لهذا الموسم.

وقال المتحدث باسم خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية، كايتانو توريس، إن "درجات الحرارة غير طبيعية هذا العام، وهي خارجة عن السيطرة حقًا".

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، نتجت موجة الحر هذه عن الهواء الحار والجاف الذي وصل من شمال أفريقيا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.