2022.. عام التغيرات المناخية "المدمرة"

شهد العام الجاري موجات حر وفيضانات وأعاصير وجفافا، تسببت بدمار غير مسبوق منذ عشرات السنين.

وذكر موقع "إيكو بيزنس" للأخبار الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن خبراء البيئة يتفقون على أن التغير المناخي الذي تسبب في حدوثه الإنسان، هو السبب الرئيس وراء الأحداث الجديدة.

وحذر الخبراء من أن "هذه الأحداث بداية لتشكل طبيعة مناخية جديدة ستتفاقم باستمرار على كوكب الأرض، إذ قد يكون لها في كثير من الأحيان عواقب مميتة على كافة أشكال الحياة".

وتاليا، أبرز الأحداث المناخية التي شهدها العام الجاري: