ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين ارتفع إلى 321 قتيلا.

وتسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر بأضرار جسيمة في غرب جاوا بعد حصيلة أولية تحدثت عن 270 قتيلا، استمر عدد القتلى في الارتفاع كل يوم حيث عثر رجال الإنقاذ على جثث جديدة تحت أنقاض المباني التي انهارت أو طمرت تحت انزلاقات التربة.

وقال سوهاريانتو رئيس وكالة إدارة الكوارث مساء الأحد: "بعد العثور على ثماني جثث أخرى السبت وثلاث جثث اليوم (الأحد) بلغ عدد القتلى الآن 321"، لا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين وعمليات البحث ستستمر الإثنين لمحاولة العثور عليهم.

وأضاف أن الزلزال دمر أو ألحق أضرارا بأكثر من 60 ألف منزل وأن 73 ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 300 ملجأ.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

هذا الزلزال هو الأعنف في إندونيسيا منذ عام 2018 عندما ضربت هزة أرضية وتسونامي منطقة بالو (جزيرة سيليبس) مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.