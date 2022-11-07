الرئيس العراقي: التصحر يهدد 40% من أراضي البلاد

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الاثنين، إن التصحر يهدد ما نسبته 40% من مساحة البلاد.

وأوضح رشيد، خلال كلمته في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ في مصر، أن "الحكومة العراقية جادة في التعامل مع السياسة المائية، وستعمل على توسعة المساحات الخضراء".

وأضاف أن "التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق ملف المياه، خاصة وأن الأزمات في البلاد تضاعفت جرّاء ضعف هطول الأمطار، فضلاً عن تزايد الجفاف الذي بات يشكل تحديا خطيرا".

وأشار إلى أن "العراق يأمل تعاون دول الجوار، إذ إن أزمة المياه أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية".

وأكد أن "مشكلة شح المياه تفاقم ظاهرة التصحر التي باتت تهدد 40% من مساحة البلاد"، لافتاً إلى أن "العراق من أكثر الدول تضرراً من الاحتباس الحراري".

وشدد على "أهمية تبادل الخبرات بين الدول بشأن ملف المناخ".

والعراق واحد من أكثر خمسة بلدان في العالم عرضة لعواقب تغيّر المناخ، بحسب الأمم المتحدة؛ بسبب الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر المتسارع.

وتأثّر بذلك نهر دجلة مع تراجع الأمطار، وكذلك بسبب السدود المبنية في تركيا حيث ينبع النهر.

وبسبب الجفاف، خفضت السلطات هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء البلاد إلى النصف.

وحذّرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية في حزيران/يونيو الماضي من أن ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، هي من "الدوافع الرئيسية للهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية" في العراق.