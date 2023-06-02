تكوّن أول حالة مدارية في بحر العرب.. والشواطئ العمانية واليمنية تحت الأنظار

يراقب المتنبئون الجويون تشكل أول حالة مدارية في بحر العرب، يوم الأحد المقبل، والتي بحسب التوقعات قد تتسبب بنشوء أول إعصار هذا الموسم، وقد يكون مشابها لإعصار مكونو في 2018.

وبسبب بُعد الفترة ليس من الممكن الآن تحديد مسار العاصفة أو معرفة إلى أي حد ستبلغ قوتها، إلا أن الأنظار تتجه نحو السواحل العمانية واليمنية الأكثر ترشحا لاستقبال الحالة المدارية.

وبحسب ما قاله خبراء في الطقس، فإن سبب نشوء الحالة هو ارتفاع درجة حرارة المياه في بحر العرب، وهو ما يغذي الحالة المدارية ويمدها بالطاقة، وكذلك انخفاض الضغط الجوي بشكل متسارع وخمول في رياح القص، ما يفتح الباب أمام توقع تطور الحالة إلى حد رفع تصنيفها إلى إعصار.