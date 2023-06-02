تكوّن أول حالة مدارية في بحر العرب.. والشواطئ العمانية واليمنية تحت الأنظار
يراقب المتنبئون الجويون تشكل أول حالة مدارية في بحر العرب، يوم الأحد المقبل، والتي بحسب التوقعات قد تتسبب بنشوء أول إعصار هذا الموسم، وقد يكون مشابها لإعصار مكونو في 2018.
وبسبب بُعد الفترة ليس من الممكن الآن تحديد مسار العاصفة أو معرفة إلى أي حد ستبلغ قوتها، إلا أن الأنظار تتجه نحو السواحل العمانية واليمنية الأكثر ترشحا لاستقبال الحالة المدارية.
وبحسب ما قاله خبراء في الطقس، فإن سبب نشوء الحالة هو ارتفاع درجة حرارة المياه في بحر العرب، وهو ما يغذي الحالة المدارية ويمدها بالطاقة، وكذلك انخفاض الضغط الجوي بشكل متسارع وخمول في رياح القص، ما يفتح الباب أمام توقع تطور الحالة إلى حد رفع تصنيفها إلى إعصار.
وقالت دائرة الأرصاد الجوية العمانية، على حسابها الرسمي في تويتر، إن المؤشرات الأولية تستمر بطرح فرص تشكل حالة مدارية جنوب شرق بحر العرب بعد منتصف الأسبوع القادم، مع استمرار التباين في اتجاهها وقوتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد تأثير على أجواء سلطنة عمان خلال الأيام الخمسة القادمة.
وأكدت أن المختصين في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يراقبون كافة التحديثات والمستجدات في بحر العرب بصورة مستمرة.
من جانبهم، تداول نشطاء مهتمون بعلم الطقس مقاطع وصورا تُظهر تكاثف السحب الركامية في بحر العرب، إضافة إلى توقعات نموذج الطقس الأمريكي "GFC" بمسار الحالة المدارية المتوقعة.