دراسة: "كوب 28".. نقطة تحوُّل حاسمة في مكافحة تغيّر المناخ

أكدت دراسة أجراها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي استضافته دبي، حقق إنجازات كبيرة، على رأسها الاتفاق التاريخي بشأن التَّحَوُّل عن الوقود الأحفوري، كما شَكَّل نقطة تَحَوُّل حاسمة في مكافحة تغيّر المناخ.

وقالت الدراسة التي أعدها د. محمد أبوغزله ورهف الخزرجي، إن "رئاسة المؤتمر والدولة المستضيفة بذلت جهودًا جبارة من أجل تحقيق توافقات حاسمة، والتوصل إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ، ومن هنا فقد نجح المؤتمر في تحقيق إنجازات بعضها غير مسبوق بالفعل".

واعتبرت الدراسة أن الاتفاق بشأن التَّحَوُّل عن الوقود الأحفوري، "يشبه الإعجاز"، بعد أن توصلت إليه القمة أملاً بتحقيق صافي صفر انبعاثات على مستوى العالم بحلول عام 2050، كما تناولت اتفاقية صندوق الخسائر والأضرار، وهي تعد أيضًا اتفاقًا تاريخيًّا غير مسبوق، وهو الصندوق المخصص لمساعدة البلدان النامية التي تواجه أشد آثار تغيُّر المناخ.