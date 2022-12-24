عاصفة شتوية تجتاح كندا وتتسبب في إلغاء رحلات الطيران قبيل عيد الميلاد

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير بوزارة البيئة الكندية، إن من المتوقع أن تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

وقال "في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف (لكن) هذه العاصفة كبيرة".