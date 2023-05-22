زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة قبالة ساحل كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز منطقة قبالة ساحل شمال كاليفورنيا اليوم الأحد، دون أن يتسبب في حدوث أضرار أو إصابات.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ووقع على بعد 108 كيلومترات إلى الغرب من بتروليا وهي منطقة يقطنها نحو ألف شخص في مقاطعة "هومبولت" الريفية.

وقالت الهيئة إن السكان في عدد من البلدات الأخرى في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال كاليفورنيا قالوا إنهم شعروا بهزة خفيفة.

وتشهد كاليفورنيا نشاطاً زلزالياً متكررا وتعرضت في ديسمبر/ كانون الأول لزلزال بقوة 6.4 درجة أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً ومقتل اثنين.