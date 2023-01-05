زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة هندوكش بأفغانستان
ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة هندوكش في أفغانستان، اليوم الخميس.
تقع أفغانستان في منطقة معرضة للزلازل، وتسبب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة في شرق البلاد في مقتل أكثر من 1000 شخص في يونيو الماضي.
وشعر السكان بهزة قوية في العاصمة الأفغانية كابول، كما شعر بها سكان في إسلام أباد وأجزاء من شمال غرب باكستان ونيودلهي، حسبما أفاد شهود في كل من تلك المناطق.
وقال مركز الأبحاث الألماني، "إن الزلزال كان على عمق 189 كيلومترا".
وتقع أفغانستان في منطقة معرضة للزلازل، وتسبب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة في شرق البلاد بمقتل أكثر من 1000 شخص في يونيو/ حزيران.