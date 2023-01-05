زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة هندوكش بأفغانستان

وشعر السكان بهزة قوية في العاصمة الأفغانية كابول، كما شعر بها سكان في إسلام أباد وأجزاء من شمال غرب باكستان ونيودلهي، حسبما أفاد شهود في كل من تلك المناطق.

وقال مركز الأبحاث الألماني، "إن الزلزال كان على عمق 189 كيلومترا".

وتقع أفغانستان في منطقة معرضة للزلازل، وتسبب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة في شرق البلاد بمقتل أكثر من 1000 شخص في يونيو/ حزيران.