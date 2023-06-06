أين وصل جفاف أنهار وأهوار العراق؟

على شاطئ تحت الشمس الحارقة في منطقة الأهوار جنوب العراق، يسحب الصيادون من الماء صيدا هزيلا، عبارة عن أسماك صغيرة نافقة لا تصلح إلا كعلف للحيوانات.

وكان السكان المحليون يتمتعون بالاكتفاء الذاتي في المناطق شاسعة المساحة التي تغطيها المياه العذبة في الأهوار المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويملؤون شباكهم بأنواع مختلفة من الأسماك ويربون قطعان الجاموس.

لكن في السنوات الأخيرة، أدت موجات من جفاف الأنهار، التي تغذي الأهوار، إلى انحسارها مع زيادة نسبة ملوحة المياه بسبب تسلل مياه البحر المجاور، ما أسفر عن اختفاء الأسماك وتهديد نمط حياة يعود إلى قرون.

وقال خميس عادل، وهو صياد سمك من عرب الأهوار الأصليين من مدينة الخورة في البصرة: "حاليا لا يوجد ماء"، مشيرا إلى أنواع كثيرة من الأسماك التي لم يبق منها شيء بسبب نقص المياه وزيادة الملوحة والسدود.