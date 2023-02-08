خبير سعودي: تبعات زلزال تركيا قد يتأثر بها الساحل الغربي للمملكة

جاء ذلك في لقاء للدكتور العمري على قناة "الإخبارية" المحلية، حيث أوضح أن هناك ما يسمَّى بالصدع النشط أو صدع البحر الميت.

وأضاف أن هذا الصدع يمتد من جنوب خليج العقبة (من رأس الشيخ حميد)، مرورًا بالأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، وتركيا، ثم ينحرف شرقًا - وهنا المنطقة التي حدث فيها الزلزال- ثم يمتد إلى العراق وإيران.