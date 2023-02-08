خبير سعودي: تبعات زلزال تركيا قد يتأثر بها الساحل الغربي للمملكة
قال الدكتور عبدالله العمري، مشرف مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود في السعودية، إن تبعات الزلزل الذي حدث في تركيا، قد تتأثر بها عدة مواقع تصل للبحر الأحمر حتى رأس الشيخ حميد على الساحل الغربي للمملكة وعدة دول أخرى.
جاء ذلك في لقاء للدكتور العمري على قناة "الإخبارية" المحلية، حيث أوضح أن هناك ما يسمَّى بالصدع النشط أو صدع البحر الميت.
وأضاف أن هذا الصدع يمتد من جنوب خليج العقبة (من رأس الشيخ حميد)، مرورًا بالأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، وتركيا، ثم ينحرف شرقًا - وهنا المنطقة التي حدث فيها الزلزال- ثم يمتد إلى العراق وإيران.
وتابع "العمري" أن حدوث الزلازل في أي جزء من هذا الصدع تتأثر به كل المنطقة التي تقع عليه على امتداد الحزام الذي يبلغ طوله 1000 كيلو متر.
مشيرًا إلى أنه من المتوقع رصد تبعات هذه الحادثة بعد يومين إلى 3 أيام، وستكون أقل قوة، كما أنه ليس من الضرورة أن يشعر بها الأشخاص، ولكن سيظهر ذلك على المراصد بقوة قد تصل إلى 3 درجات ونصف الدرجة.