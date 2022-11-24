أمطار غزيرة في جدة.. وتعليق مؤقت للدراسة
شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة، أدّت إلى سيول.
ونشرت حسابات تختص بالطقس في المملكة، إضافة إلى مواطنين عددًا من مقاطع الفيديو، تظهر غرق بعض أحياء مدينة جدة جرّاء السيول، الناجمة عن هذه التساقطات المطرية.
وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن النظام الآلي للإنذار المبكر رفع درجة الحالة إلى تحذير.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم).
فيما تتشكل السحب الرعدية الممطرة على (جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).
ورجح المركز أن تستمر الحالة المطرية، حتى الساعة الـ3 من عصر اليوم الخميس.
وكانت صحيفة "سبق" المحلية نقلت عن تعليم جدة بأنه تم تعليق الدراسة الخميس في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.