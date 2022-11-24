أمطار غزيرة في جدة.. وتعليق مؤقت للدراسة

شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة، أدّت إلى سيول.

ونشرت حسابات تختص بالطقس في المملكة، إضافة إلى مواطنين عددًا من مقاطع الفيديو، تظهر غرق بعض أحياء مدينة جدة جرّاء السيول، الناجمة عن هذه التساقطات المطرية.