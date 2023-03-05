فيضانات ماليزيا.. قتلى وعشرات آلاف النازحين

وماليزيا، مثل العديد من جيرانها في جنوب شرق آسيا، عرضة للفيضانات الموسمية.

وقد وقعت أسوأ فيضانات في البلد الآسيوي منذ عقود في العام 2021 عندما قتل 54 شخصًا؛ ما اضطر السلطات حينها إلى تعبئة الجيش. وضربت الفيضانات الواسعة النطاق في ذلك العام ثماني ولايات وأدت إلى ضغط كبير على خدمات الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مما أثار انتقادات لاستجابة الحكومة للكارثة.

وبدأ موسم الرياح الموسمية السنوي في البلاد في نوفمبر الماضي، وكان الناس يخلون منازلهم منذ ديسمبر على الأقل.

وأكثر الولايات تضررًا في الفيضانات الحالية هي جوهور، التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وهي ثاني أكبر ولاية في ماليزيا من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون إن عشرات الآلاف من سكانها انتقلوا الآن إلى مراكز الإغاثة في المدارس وقاعات المجتمع.

ونقلت سي إن إن عن خبراء من إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرهم من أن الطقس الرطب قد يستمر حتى أبريل المقبل.