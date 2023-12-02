العراق.. الجفاف يهدد الثروة السمكية وينذر بتزايد المخاطر البيئية

تعرضت الثروة السمكية في العراق خلال فصل الصيف الماضي إلى خسارة كبيرة من خلال نفوق ملايين الأسماك المختلفة؛ بسبب الجفاف الكبير الذي تشهده البلاد، والذي يوصف بأنه الأسوأ في تاريخها، وسط دعوات لإنقاذ ما تبقى من الثروة السمكية والزراعية في بلاد الرافدين.

وتراجع الإنتاج المحلي من الأسماك في العراق بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد إلى 10 آلاف دينار (نحو 7 دولارات)، بعدما كان لا يتجاوز 5 آلاف دينار.

ويقول رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إياد الطالبي، لـ"إرم نيوز"، إن "الثروة السمكية في العراق مهددة بشكل حقيقي، وهناك خسائر كبيرة تعرض لها مربو الأسماك، ذلك أن أزمة الجفاف كان لها تأثير كبير في نفوق ملايين الأسماك، ورغم ذلك لا توجد حلول حقيقية لأزمة الجفاف التي يتعرض لها العراق منذ فترة طويلة جداً".

وبين الطالبي أن "نفوق الأسماك يسبب كوارث اقتصادية، إضافة إلى كوارث بيئية خطيرة حتى على صحة الإنسان، ولهذا يجب توفير المياه، لمنع نفوق ملايين الأسماك، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن وصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي، وبعدها تراجع بسبب أزمة المياه وتداعياتها".

وأضاف أن "هناك تراجعا بالإنتاج المحلي من الأسماك في العراق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، فيما سيؤدي استمرار هذا التراجع بسبب أزمة الجفاف إلى رفع الأسعار بشكل أكبر، وربما يصل سعر كيلو السمك إلى سعر مقارب لكيلو اللحم، وهذا بالتأكيد سيؤثر على الكثير من أصحاب الدخل المحدود".