وزير يمني لـ"إرم نيوز": ندفع ثمنًا باهظًا بسبب التغيّر المناخي

أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، أن اليمن يندرج ضمن البلدان الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، وقال إن الأوضاع السياسية والاقتصادية جعلت البلاد غير مستعدة للصدمات المناخية.

وقال "الشرجبي"، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "البيئة اليمنية، تدفع أثمانًا باهظة نتيجة التغير المناخي المتفاقم، وهو ما تسبب بعواقب خطيرة على النظم والموارد البيئية، بما في ذلك التنوع الحيوي والغطاء الأخضر، في الكثير من مناطق البلاد".

ولفت الشرجبي إلى أن "البيئة اليمنية، أمام امتحان يزداد صعوبة مع مرور الوقت"، مؤكدًا "ضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه التأثيرات، والتخفيف منها، وابتكار سُبل رشيدة، في المرونة والتخفيف من آثارها، والتكيّف مع الأوضاع الجديدة".

وتحدث وزير المياه اليمني عن "طفرات مناخية" واجهت البلاد، خلال السنوات الماضية، على هيئة هطول أمطار غزيرة وفي صورة عواصف وأعاصير مدارية، مشيرًا إلى أنها "عوامل انتهت بزيادة التصحر وزحف الرمال، وتقلّص المسطحات الخضراء والأراضي المزروعة، والهجرة والنزوح بسبب فقدان الأمن المائي وسبل العيش".