بأشجار وحيوانات نادرة.. تعرف على المكان الأكثر غرابة على وجه الأرض (صور)

يوجد العديد من الأماكن الغريبة على وجه الأرض، والتي تتميز بكونها موطنًا للعديد من الأشياء الفريدة، وتعد جزيرة سقطرى قبالة سواحل اليمن في المحيط الهندي، موطنًا لمئات من الأشجار والحيوانات الغريبة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تعد سقطرى "جنة بيئية" تضم ما يقرب من 700 نوع من النباتات والحيوانات التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر على الأرض.