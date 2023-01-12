بأشجار وحيوانات نادرة.. تعرف على المكان الأكثر غرابة على وجه الأرض (صور)
يوجد العديد من الأماكن الغريبة على وجه الأرض، والتي تتميز بكونها موطنًا للعديد من الأشياء الفريدة، وتعد جزيرة سقطرى قبالة سواحل اليمن في المحيط الهندي، موطنًا لمئات من الأشجار والحيوانات الغريبة.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تعد سقطرى "جنة بيئية" تضم ما يقرب من 700 نوع من النباتات والحيوانات التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر على الأرض.
وتُعرف هذه الجزيرة بأنها المكان الأكثر غرابة على هذا الكوكب؛ بسبب أشجار "دم الأخوين" أو "العنقاء" التي توجد في جبالها ووديانها.
وتمتلك هذه الأشجار شكلًا غريبًا وفريدًا، يجعلها تبدو كتاج مقلوب له شكل مظلة مثبتة بشكل مستقيم، يتم التخلص من أوراقها كل 3 أو 4 سنوات قبل أن تنضج الأوراق الجديدة في وقت واحد.
بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الأشجار على اسمها اللافت للنظر من السائل الأحمر الذي يتسرب من اللحاء ويشبه الدم.
يوجد في الجزيرة أيضًا 850 نوعًا من النباتات، 270 نوعًا منها مستوطن لا يوجد في أي مكان آخر في العالم، بالإضافة لذلك، يوجد في الجزيرة 10 أنواع من النباتات النادرة والمهددة.
ويوجد في الجزيرة أيضًا عشرات الخفافيش والفراشات الزرقاء الزاهية، كما تعتبر سقطرى من الموائل الطبيعية للكثير من الطيور، حيث يعد نحو 6 أنواع منها، من الطيور المستوطنة التي لا توجد في مكان آخر من العالم.
بالإضافة إلى ذلك، توجد الوديان الرائعة والتكوينات الصخرية الحمراء غير العادية والكثبان الرملية وجبال الحجر، حيث يوجد في جزيرة سقطرى 52 كهفًا ومغارة، ويعد كهف حوق من أجمل كهوف الجزيرة، والذي يعتبر واحدًا من غرائب الطبيعة في العالم.
كما تتمتع الجزيرة بساحل نقي، وتزهو بشواطئها البيضاء الساطعة التي لا تشوبها شائبة، وتتميز مياه المحيط في الجزيرة باللون الفيروزي الساطع ويمكن مشاهدة الدلافين وهي تسبح في المياه خارج السهول الساحلية.