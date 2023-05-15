الإعصار موكا يقطع الاتصالات بولاية راخين في ميانمار

وفشلت محاولات مراسلين من "رويترز" للاتصال مع 11 هاتفًا في المنطقة، وقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بأفراد من عائلاتهم في سيتوي.

وتم إجلاء نحو 400 ألف في ميانمار وبنغلاديش قبل وصول الإعصار موكا إلى اليابسة، حيث سارعت السلطات ووكالات الإغاثة لتجنب وقوع خسائر فادحة.

وقال خين ثو خا المتحدث باسم جماعة جيش أراكان التي تسيطر على مساحات شاسعة من راخين "كل الاتصالات لا تزال مقطوعة والناس تقطعت بهم السبل لأن كل الأسطح سقطت".

وذكر بنيامين سمول، وهو مستشار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه من الصعب معرفة حجم الأضرار بسبب انقطاع الاتصالات في راخين.