ارتفاع قتلى فيضانات الهند إلى 56

ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي شهدها شمال شرق الهند إلى 56 شخصاً على الأقل، بينما حذّر الجيش من أنّ الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطراً على السلامة العامة.

وضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم، الأربعاء، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية، ويحذّر علماء المناخ من أنّ خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد.

وقال مفوض الإغاثة في الولاية أنيلراج راي: "تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم".