ارتفاع قتلى فيضانات الهند إلى 56
ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي شهدها شمال شرق الهند إلى 56 شخصاً على الأقل، بينما حذّر الجيش من أنّ الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطراً على السلامة العامة.
وضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم، الأربعاء، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية، ويحذّر علماء المناخ من أنّ خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد.
وقال مفوض الإغاثة في الولاية أنيلراج راي: "تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم".
بدوره، أفاد قائد شرطة منطقة جالبايغوري ك. أوميش جانبات، بأنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت ثلاثين جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة، وأنّ النهر يصل طوله إلى 86 كيلومتراً"، مشيراً إلى أنّ "عملية البحث مستمرة".
وبين القتلى ستة جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين، حيث هناك انتشار عسكري كثيف، وما زال 16 جندياً من بين أكثر من 100 شخص في عِداد المفقودين.
وقالت وزارة الدفاع الهندية، في بيان، إنّ "الفيضانات جرفت أسلحة نارية ومتفجّرات من معسكرات الجيش"، موضحة أنه "تمّ إنقاذ أكثر من 2400 شخص، بينما لجأ نحو 7 آلاف آخرين إلى مخيّمات إغاثة مؤقتة أقيمت في المدارس والمكاتب الحكومية ودور الضيافة".
وأفادت تقارير إعلامية، الجمعة، بأنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون؛ جراء قذيفة هاون انفجرت بينما كانت تجرفها مياه الفيضانات في ولاية البنغال الغربية.
ودمّرت الطرق والجسور، كما قُطعت خطوط الهاتف في معظم أنحاء الولاية، ما أدى إلى تعقيد عمليات الإجلاء وجهود التواصل مع آلاف المنقطعين عن بقية البلاد، ولحقت أضرار بأكثر من 1200 منزل بسبب الفيضانات، وفقاً لأحدث بيان صادر عن حكومة سيكيم.
ذوبان الأنهار الجليدية بشكل أسرع
جاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا، ثالث أعلى جبل في العالم.
تدفقت المياه باتجاه مجرى النهر، ما زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.
وتذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بشكل أسرع من أي وقت، بسبب تغيّر المناخ، ممّا يعرض المجتمعات لكوارث مكلفة وغير متوقّعة، وفقاً لمجموعة أبحاث المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال.
وقال آرون بهاكتا شريستا، المتخصص في تغير المناخ في المركز، إن "السبب الأساسي هو تغير المناخ وسيزداد تأثيره في المستقبل، لا يوجد أي سيناريو جيد"، موضحا أنه "حتى السيناريو الأكثر تواضعا يشير إلى أن احتمال حدوث مثل هذه الأحداث المفاجئة لفيضانات البحيرة الجليدية مرتفع جدًا".
يقول علماء المناخ إن "متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1,2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية، لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة".