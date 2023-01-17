ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم إن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف إنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم الاثنين.