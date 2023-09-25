خبير مناخي لـ"إرم نيوز": بعد "دانيال" المنطقة مرشحة لاستقبال المزيد من العواصف

أثارت الفيضانات الجارفة التي شهدتها المنطقة الشرقية في ليبيا تساؤلات حول سبب تشكل عواصف وأعاصير في منطقة عرفت سابقا بمناخها المعتدل، وإمكانية تجدد هذه الظاهرة، وسط تحذيرات عالمية من التغير المناخي.

وضربت العاصفة المتوسطية "دانيال" شرق ليبيا، وخلفت آلاف القتلى وشردت الكثيرين، بعد أن ألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية بعدة مدن ليبية لا سيما درنة.