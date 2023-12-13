كوب28.. اتفاق تاريخي يدعو للتحوّل عن الوقود الأحفوري

تبنّت دول العالم الأربعاء بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.

وعند افتتاح الجلسة العامة الختامية، تبنى المندوبون القرار الذي أعدّته الإمارات وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين.

وأشاد سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بالاتفاق الذي وافقت عليه حوالي 200 دولة ووصفه بأنه "حزمة تاريخية" من التدابير التي تقدم "خطة قوية" للتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الجابر أن دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في التوسط في أول اتفاق للمناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.

وقال سلطان الجابر أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي "علينا أن نفخر بإنجازنا التاريخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في المساعدة على دفع الأمور إلى الأمام".