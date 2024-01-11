"وأشرقت الشمس".. مدينة روسية تودع ليلة قطبية طويلة
احتفل سكان مورمانسك الروسية، الخميس، بعودة الشمس إلى سماء مدينتهم بعد ليلة قطبية طويلة استمرت 40 يومًا.
ووفقًا للتقاليد، تسلق سكان مورمانسك، في اليوم الأول بعد انتهاء الليل القطبي، والذي يستمر 40 يومًا عند خط العرض هذا، أعلى جبل في المدينة - سولنتشنايا - ليقابلوا الفجر الأول بعد الليل القطبي، ويشاهدوا شروق الشمس.
ويعتبر الاحتفال بانتهاء الليل القطبي ولقاء شروق الشمس الأول بعد ليلة قطبية طويلة حدثًا تقليديًا نشأ في عام 2007.
في الوقت نفسه، طور سكان مورمانسك أيضًا تقاليدهم - حيث يجتمعون على تلة سولنيتشنايا في أي طقس، ويشربون شاي التوت السحابي ويرددون أغنية "شعاع الشمس الذهبية.." المستوحاة من فيلم الرسوم الكاريكاتورية السوفيتية "موسيقيو مدينة بريمن".
وأشرقت الشمس في أول إطلالة لها هذا العام عند حوالي الساعة 12.45 من ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، ورأى المشاركون حافتها بلون الذهب المنصهر قبل ذلك بقليل، ويبلغ طول ضوء النهار الأول في مورمانسك حوالي 20 دقيقة فقط.
ومع ذلك، بالنسبة للشماليين الذين عاشوا 40 يومًا بدون شمس على الإطلاق، فإن هذه الدقائق العشرين هي سبب للابتهاج ومشاهدة كيف يزداد طول ضوء النهار.
وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، خلال النهار في مورمانسك هناك غيوم ركامية، ومن وقت لآخر تتساقط الثلوج من بحر بارنتس القريب.. ومع ذلك، فإن معظم المواطنين ما زالوا قادرين على رؤية "شعاع الشمس الذهبي"، والتقاط الصور وإعادة "شحن طاقاتهم" في مزاج جيد.
وعادة ما تنقل الحافلات المجانية سكان مورمانسك إلى مكان الاحتفال في "جبل الشمس" ويعتمد عدد المشاركين في لقاء الشمس على الطقس، وحدث أن أكثر من ألف شخص تسلقوا الجبل.
وفي أغلب الأحيان، لا يسمح الطقس الشمالي الملبّد بالغيوم برؤية الأشعة الأولى للشمس، لكن في الطقس الجيد، يمكن فقط رؤية انعكاس الجسم السماوي أو حافة شعاع الشمس.
ويرى الأطباء أن فترة الخروج من الليل القطبي لا تقل إرهاقا لجسم الإنسان عن الليل القطبي نفسه.
فخلال هذه الفترة، يُنصح الشماليون بتناول المزيد من الخضار والفواكه الطازجة، وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، والحفاظ على جدول نوم واستيقاظ ثابت.
وخلال الليل القطبي وبعد فترة من الوقت، يتم تقصير الفصول الدراسية في المدارس، وفي العديد من المؤسسات التعليمية تبدأ الدراسة في وقت متأخر قليلا عن المعتاد.