"وأشرقت الشمس".. مدينة روسية تودع ليلة قطبية طويلة

احتفل سكان مورمانسك الروسية، الخميس، بعودة الشمس إلى سماء مدينتهم بعد ليلة قطبية طويلة استمرت 40 يومًا.

ووفقًا للتقاليد، تسلق سكان مورمانسك، في اليوم الأول بعد انتهاء الليل القطبي، والذي يستمر 40 يومًا عند خط العرض هذا، أعلى جبل في المدينة - سولنتشنايا - ليقابلوا الفجر الأول بعد الليل القطبي، ويشاهدوا شروق الشمس.

ويعتبر الاحتفال بانتهاء الليل القطبي ولقاء شروق الشمس الأول بعد ليلة قطبية طويلة حدثًا تقليديًا نشأ في عام 2007.

في الوقت نفسه، طور سكان مورمانسك أيضًا تقاليدهم - حيث يجتمعون على تلة سولنيتشنايا في أي طقس، ويشربون شاي التوت السحابي ويرددون أغنية "شعاع الشمس الذهبية.." المستوحاة من فيلم الرسوم الكاريكاتورية السوفيتية "موسيقيو مدينة بريمن".