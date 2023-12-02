أكثر من 110 دول تدعم تعهد "كوب 28" لمضاعفة الطاقة المتجددة

من المتوقّع أن يحظى تعهّدٌ بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، بدعم أكثر من 110 دول اليوم السبت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميًّا بحلول ختام القمة.

ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف كوب 28 الدعم لهذا التعهّد كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنّب تغيّر مناخي أكثر حدّة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28 يوم الخميس عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة: "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل... أدعو الآن إلى أن نُدرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".