دول الأمازون تنشئ تحالفًا ضد إزالة الغابات

قررت دول الأمازون في أمريكا الجنوبية، إنشاء تحالف لمكافحة إزالة الغابات، وفق إعلان مشترك صدر خلال قمة في مدينة بيليم شمال البرازيل.

ووفق صحيفة "لو فيغارو"، يهدف هذا التحالف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة إزالة الغابات لمنع الأمازون من بلوغ نقطة اللاعودة"، والدول الموقعة على القرار هي: البرازيل، وبوليفيا، وكولومبيا، والإكوادور، وغويانا، والبيرو، وسورينام، وفنزويلا.

ودعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطابه الافتتاحي خلال القمة إلى جانب رؤساء دول أمريكا الجنوبية الآخرين، دول الأمازون إلى اتخاذ إجراءات مشتركة "عاجلة" للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض، مشددًا على أن مكافحة إزالة الغابات أمر أساس للتعامل مع التدهور الحاد لتغير المناخ.

وأضاف أن "استئناف تعاوننا، وتوسيعه، باتا أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى.. يجب علينا تعزيز رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، عبر الجمع بين الحفاظ على البيئة، وإيجاد فرص عمل"، معتبرًا أن القمة تشكل "نقطة تحوّل".

وأوضحت الصحيفة أن افتتاح القمة تزامن مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر تموز 2023 حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرًا على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن تموز 2019.

وجمعت القمة التي تُختتم، اليوم الأربعاء، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون التي أنشئت، العام 1995، لحماية هذه المنطقة الشاسعة التي تضم نحو 10% من التنوع البيولوجي على الكوكب.

وتستضيف مدينة بيليم الساحلية البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 30) عام 2025.