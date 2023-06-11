الأمطار والرياح تقتل 27 شخصًا في باكستان

تسببت أمطار غزيرة أعقبتها رياح شديدة بمقتل 27 شخصًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، حسب ما أعلن مسؤولون الأحد.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان، إن "12 شخصًا على الأقل دفِنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم".

وضربت العواصف أربع مقاطعات في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر السبت، وقتل 15 شخصًا في منطقة بانو، بينهم خمسة أشقاء تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا، وأصيب أكثر من 140 شخصًا، ونفق أكثر من 200 رأس من الماشية.

من جانبها، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المقاطعات الأربع.