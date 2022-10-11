زلزال يهز تايبه عاصمة تايوان

اهتزت المباني لفترة وجيزة في تايبه عاصمة تايوان، اليوم الإثنين، جراء زلزال، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقدرت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة وكان مركزه في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، على ما ذكرت "رويترز".

والشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة الساحل في جنوب شرق تايوان، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي؛ ما دفع اليابان لإصدار تحذير "تسونامي"، على ما أوردت "فرانس برس".

وتشهد تايوان زلازل متكررة بسبب موقعها عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.