إنقاذ ثلاثة أشخاص في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

أنقذت فرق الإغاثة التركية مراهقًا ورجلَين على قيد الحياة بعد نحو 11 يومًا من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7,8 درجات، حسبما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، فيما تتلاشى جهود الإنقاذ.

وأُنقذ عثمان (14 عامًا) بعد 260 ساعة من الزلزال، على ما قال وزير الصحة على تويتر.

ونشر صورة مراهق بعينين مفتوحتين وممدد على نقالة، مشيرًا إلى أن عثمان نقل إلى مستشفى في أنطاكية بمحافظة هاتاي المدمرة جراء الزلزال.