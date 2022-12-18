الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح سوق الكربون

توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى اتفاق بشأن إصلاح سوق الكربون وتوسيعه، وذلك ضمن استراتيجية الصفقة الخضراء التي تهدف إلى جعل اقتصاده محايداً مناخياً بحلول منتصف القرن.

وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، إن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى اتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد الأوروبي، وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.