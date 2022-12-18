الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح سوق الكربون
توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى اتفاق بشأن إصلاح سوق الكربون وتوسيعه، وذلك ضمن استراتيجية الصفقة الخضراء التي تهدف إلى جعل اقتصاده محايداً مناخياً بحلول منتصف القرن.
وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، إن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى اتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد الأوروبي، وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
الاتفاق بحاجة لاعتماد البرلمان الأوروبي، وسيعمل الاتحاد على دعم الشركات الصغيرة والمواطنين الأكثر تضررا
وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا، في بيان، إن "الاتفاق سيتيح لنا الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مع التأكد من دعم المواطنين الأكثر تضررا وكذلك الشركات الصغيرة على نحو فعال في التحول المناخي".
ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى الاعتماد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.