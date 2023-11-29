النفايات الإلكترونية خطر جديد في الفضاء

يعد الفضاء الخارجي أكبر ساحة للنفايات الأرضية، حيث يطفو أكثر من نصف مليون قطعة من الحطام حول مدار الأرض، معظمها عبارة عن أجزاء مفقودة من المركبات الفضائية أو بقايا الصواريخ المهجورة أو نفايات رواد الفضاء أو بقايا تجارب أسلحة فضائية.

وحتى اليوم، لا تزال المطامر على سطح الأرض، وفي جميع أنحاء العالم، مكتظة وتشكل خطرًا على الحياة البرية والبشر لدرجة أن النفايات تجد طريقها إلى المحيطات والينابيع.

وفي المتوسط، يستغرق البلاستيك نحو 450 عامًا ليتحلل، أي ما يعادل نحو 5 أجيال. لذلك، رأى كثيرون أنه من المفيد التخلص من النفايات ببساطة في الفضاء بدلًا من إبقائها على الأرض.

ومع تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، ظهرت مشكلة تدفق النفايات الإلكترونية. ومجددًا انصب التفكير على الفضاء الخارجي ليكون ساحة لجمع هذا النوع الجديد من النفايات والتخلص منها بعيدًا عن كوكب الأرض.